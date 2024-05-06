حالة الطقس غدا وموعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا وموعد ارتفاع درجات الحرارة حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة مائلة للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما ستكون الحرارة مرتفعة في جنوب البلاد، فيما يتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما ستكون معتدلة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

من المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا، كما قد تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، أما بالنسبة للرياح، فمن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء نشاطًا متقطعًا للرياح.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بدء من يوم الأربعاء 8 مايو، حيث قد تتراوح القيم بين حوالي (5:2) درجة، ومن المتوقع أيضا وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد يشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نشاطًا للرياح.

حالة الطقس ومن المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة وذلك خلال يوم الخميس 9 مايو أما من يوم الجمعة 10 مايو إلى الأحد 12 مايو فمن المتوقع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



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درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء