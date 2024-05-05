حالة الطقس في شم النسيم ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في شم النسيم من المتوقع أن يشهد درجات حرارة مائلة للارتفاع في بعض المناطق بينما تبقى معتدلة في أخرى وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، حيث ستكون الأجواء مائلة للحرارة نهارًا على الوجه البحري وفي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المعتدلة على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن تكون شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

فيما يتعلق بالأجواء في الفترة الليلية والصباح الباكر، فمن المتوقع أن تكون مائلة للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين تبقى معتدلة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس في شم النسيم

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في شم النسيم أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء كما من المتوقع أن تشهد السواحل الغربية للبحر المتوسط اضطرابات في الملاحة البحرية خلال يوم الاثنين المقبل، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى مستويات تتراوح بين 40 و50 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى ما يصل إلى 2 متر، بالإضافة إلى ذلك هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال يوم الإثنين، على فترات متقطعة، ويُتوقع أن يكون هناك نشاط في سرعة الرياح على مناطق السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء

وفيما يتعلق بيوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما سيشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء نشاطًا في سرعة الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة يوم شم النسيم

وتتوقع الهيئة استمرار هذا الاستقرار في الأجواء في العاصمة المصرية خلال اليوم، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 28 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، و23 درجة مئوية في السواحل الشمالية.

مع ذلك، يتوقع أن تشهد بعض المناطق في الجمهورية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 35 درجة مئوية في جنوب سيناء، و32 درجة مئوية في شمال الصعيد، وتصل إلى أعلى مستوياتها في جنوب الصعيد بحوالي 37 درجة مئوية.



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