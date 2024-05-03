الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 3 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 3-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس مع استقرار الحرارة عند حدود الثلاثينات على المناطق الشمالية الداخلية والتي منها القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا حتى بداية شمال الصعيد في أجواء حارة معتدلة رطبة نسبيًا، أما مناطق الصعيد فتكون عند منتصف الثلاثين إلى أعلى قليلًا في أجواء حارة.

 حالة الطقس اليوم

ويستمر نشاط الرياح مع حالة الطقس المستقرة بشكل يومي على مختلف مناطق الجمهورية وبطريقة عشوائية لكل يوم بمناطق مختلفة، ويصحبه أحيانًا هبّات قوية نسبيًا ولكن تأثيرها الأكبر هو تلطيف الأجواء من حرارة الشمس اليومية.

طقس يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 32 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 18
جنوب سيناء العظمى 35 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 35 الصغرى 19
جنوب الصعيد العظمى 40 الصغرى 24

 حالة الطقس اليوم

ما حالة الطقس غدًا؟

ويشهد غدا السبت طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود اضطرابات في الملاحة البحرية.

طقس يوم السبت

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 15
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 23

 حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 15
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22
شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 22

طقس يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 33 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 17
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23

طقس يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 16
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23

طقس يوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 32 الصغرى 16
جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 22

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة حيث سادت أجواء ربيعية مائلة للحرارة مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية، حيث بلغت العظمى منها 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها الـ34 كم/الساعة.

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