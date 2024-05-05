الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الإثنين في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الإثنين، في مصر وأيضًا توقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حيث يسود طقس حار خلال فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة في ساعات الليل خاصة المتأخرة منها.

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حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في مصر حيث يشهد  اليوم الأحد 5 مايو، طقسا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل  على جنوب الصعيد.

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
    السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 15
    جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22
    شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
    جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 22

ما هي حالة الطقس غدًا الإثنين 6 مايو؟

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد  غدًا الإثنين 6 مايو، طقسا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل  على جنوب الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 17
السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22
شمال الصعيد العظمى 29 الصغرى 16
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 21

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الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

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الأرصاد: استقرار الطقس الأيام المقبلة.. العظمى بالقاهرة غدًا 32

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر إلى مترين وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 33 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 17
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23

طقس يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 16
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23.

طقس يوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 16
جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 22.
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