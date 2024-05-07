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مصر

حالة الطقس غدًا الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس غدا الأربعاء حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق مصر، بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة ويكون مائل للحرارة إلى الارتفاع في درجات الحرارة على السواحل الشمالية. 

حالة الطقس غدا الأربعاء

أضافت "الأرصاد" أنه من المتوقع عن حالة الطقس غدا أن تنخفض درجات الحرارة في فترة الليل والصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في حين تظل معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشير النشرة الجوية أيضًا إلى احتمال تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية كما من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق محددة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 

القاهرة: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة
الإسكندرية: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة
العلمين: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة
مرسى مطروح: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة
شرم الشيخ: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة
السلوم: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة
سيوة: العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة
الغردقة: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة
سفاجا: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

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درجات الحرارة غدا في مصر

مرسى علم: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة
رأس غارب: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة
شلاتين: العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة
حلايب: العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة
أبو رماد: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة
سانت كاترين: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة
بورسعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة
الإسماعيلية: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة
الوادى الجديد: العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة
طابا: العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة
الفيوم: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة
بني سويف: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة
المنيا: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة
أسيوط: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة
سوهاج: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة
قنا: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة
الأقصر: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة
أسوان: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة
أبو سمبل: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

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