خبير سياسات دولية: مروحية الرئيس الإيرانى تم إسقاطها من الخارج وليس الداخل

قال الدكتور محمد محسن أبوالنور، خبير السياسات الدولية، إن الموكب الرئاسي الإيراني كان يضم 3 طائرات، ولم يتم إسقاط سوى المروحية التي تقل الرئيس الإيراني وعدد من القادة في إيران.

ونوه "أبوالنور"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسقاط المروحية قد يكون بفعل فاعل، وليس داخليًا بل قوى خارجية قد تكون وراء الحادث.

وأشار إلى أن الحادث يشغل أذهان الرأي العام العالمي، بسبب الأحداث الأخيرة التي كانت إيران فيها طرفًا، ولعل أهمها الضربات بين إسرائيل وإيران.

وأضاف أن هذا الحادث جلل ولكن ليس فريدًا، فالتاريخ الإيراني شهد عددًا من الاغتيالات لرؤساء إيران في ظروف غير طبيعية، مشيرًا إلى أن منطقة الحادث تتميز بالغيوم طوال العام، وبالتالي سقوط المروحية بسبب الظروف الجوية أمر وارد، ولكن وجود شخصيات كبيرة في إيران في الموكب الرئاسي أمر يثير الشك.