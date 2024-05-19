الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطور جديد بشأن التصعيد الإسرائيلى جنوبى لبنان.. مراسل القاهرة يكشف التفاصيل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك تطورًا لافتا في العمليات التي ينفذها حزب الله في الجنوب اللبناني باتجاه الأهداف العسكرية الإسرائيلية، حيث نفذت أمس أكثر من 13 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، واليوم نفذت 5 عمليات.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تطورًا لافتا في نوعية الأسلحة ودقة الرصد والتحليل واختيار الأهداف التي يصيبها حزب الله بعملياته، خصوصا تلك العملية التي وقعت اليوم في موقع المالكية، حيث رصد تحرك ودخول لآلية عسكرية، تحديدا سيارة من طراز "هامر"، أصاب هذه السيارة بدقة بصاروخ موجه ما أدى لسقوط من كان بهذه السيارة ما بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن الوضع في الجنوب اللبناني بات في ذروته وذروة التصعيد منذ بداية التوترات في 8 أكتوبر الماضي، وهذا الأمر يقلق إسرائيل بشكل كبير، حيث يوجد أكثر من 100 ألف مستوطن إسرائيلي تركوا مستوطناتهم على طول الحدود الجنوبية اللبنانية واتجهوا إلى العمق الإسرائيلي، رغم أن هؤلاء عودتهم إلى مستوطناتهم مستحيلة في ظل العمليات التي ينفذها حزب الله.

لبنان أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية بيروت الأهداف العسكرية العسكرية الإسرائيلية حزب الله

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