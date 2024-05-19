الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موفد "القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين قوات الاحـتلال والمقاومة الفلسطينية جنوبى غزة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن مستويات الاشتباك في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وصلت إلى مستويات -غير مسبوقة- منذ أن سيطرت سلطات الاحتلال على على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبالتالي أغلقت كذلك شرايين الحياة التي كانت تغذى الجوانب الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة.

وأضاف "أبو زيد"، خلال رسالة على الهواء، أن السلطات المحلية كانت تقول اليوم إن هناك 3000 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ودوائية كانت تتهيأ لدخول قطاع غزة، وعلى رأسها من خلال معبر رفح، لكن سلطات الاحتلال تحول دون ذلك، من خلال إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم.

وأشار إلى أن الوصول إلى شفا المجاعة أو الكارثة الإنسانية المحققة بات قطاع غزة بأكمله على مقربة منها، ولا يغير شيئا من ذلك ما يحدث مما يعرف بالرصيف البحري، الذي دشنته الولايات المتحدة، والذي لا يبدو أكثر من كونه رصيفا استعراضيا، كما يقول الفلسطينيين - بطبيعة الحال-  في قطاع غزة لأنه في واقع الأمر لا يقدم شيئا إلا الشيء اليسير والمحدود.

موفد القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية غزة معبر رفح البري معبر رفح

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