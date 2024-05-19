"القاهرة الإخبارية": لقطات حية لفريق الإنقاذ خلال البحث عن مروحية الرئيس الإيرانى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا لوصول فريق الإنقاذ من أجل البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث كشفت الصور والفيديوهات التي عرضتها القناة عن وجود ضباب كثيف، ما صعَّب عملية الإنقاذ.

وكانت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد تعرضت إلى حادث شمال غرب البلاد، الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية، من دون أن تحدد ما إذا كان الرئيس على متنها.

وقال التليفزيون الرسمي إن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفًا أن العمليات "جارية" لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.