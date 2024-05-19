الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدعم حكومة الاحتلال.. هجمات مستمرة للمستوطنين فى الضفة الغربية بحق الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "بدعم حكومة الاحـتلال.. هجمات مستعرة للمستوطنيين في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين".

بينما تتوجه أنظار العالم أجمع نحو حرب الإبادة الجماعية، التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تتفاقم أوضاع الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية المحتلة جراء الهجمات المستعرة التي ينفذها المستوطنون المسلحون بدعم من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة.

أحدث الوقائع التي توثق انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين كشفته صحيفة "هآرتس" عن نحو 18 تجمعا بدويا في منطقة الأغوار بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

الصحيفة الإسرائيلية أكدت أيضا أن منطقة عرب المليحات التي تقع شمال غرب مدينة أريحا، تشهد تطهيرا عرقيا للفلسطينيين، حيث أن أنشأ المستوطنون 13 موقعا استيطانيا جديدا، كثفوا هجماتهم بدون أي رادع في ظل صمت قوات الشرطة والجيش عن تلك التصرفات لتحقيق هدف واحد فقط وهو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

هآرتس أشارت إلى أن عشرات المستوطنين يرتدون يوميا الزي الخاص بالجيش الإسرائيلي ومجهزون بالأسلحة والمركبات العسكرية، ويقومون بهجماتهم ضد قرى ومدن الضفة الغربية لتخريب ممتلكات الفلسطينيين وسرقة مواشيهم وإشعال النيران في منازلهم.

حكومة الاحتلال الفلسطينيين الضفة الغربية القاهرة الإخبارية الإبادة الجماعية

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