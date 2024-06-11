مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه سيراليون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى (مجموعة منتخب مصر)، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وافتتح دانجو أوتارا التسجيل لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 41 من متابعة لتمريرة زميله كي عزيز، قبل أن يضاعف لاسين تراوري من تقدم "الخيول" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بركلة جزاء.

وقلص كاروسو الفارق لـ سيراليون في الدقيقة 58، أعقبه زميله باكياكو بالهدف الثاني في الدقيقة 88، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوركينا فاسو وسيراليون للنقطة الخامسة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 5 نقاط عن منتخب مصر صاحب الصدارة.

ويواجه منتخب مصر في الجولة المقبلة نظيره إثيوبيا خارج الأرض، في الجولة الخامسة من التصفيات.