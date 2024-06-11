الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه سيراليون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى (مجموعة منتخب مصر)، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وافتتح دانجو أوتارا التسجيل لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 41 من متابعة لتمريرة زميله كي عزيز، قبل أن يضاعف لاسين تراوري من تقدم "الخيول" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بركلة جزاء.

وقلص كاروسو الفارق لـ سيراليون في الدقيقة 58، أعقبه زميله باكياكو بالهدف الثاني في الدقيقة 88، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوركينا فاسو وسيراليون للنقطة الخامسة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 5 نقاط عن منتخب مصر صاحب الصدارة.

ويواجه منتخب مصر في الجولة المقبلة نظيره إثيوبيا خارج الأرض، في الجولة الخامسة من التصفيات.

بوركينا فاسو سيراليون التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم منتخب مصر

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