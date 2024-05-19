الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيارات إسعاف وضباب كثيف.. القاهرة الإخبارية تعرض صورًا لعملية البحث عن الرئيس الإيرانى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا لعدد من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ الإيرانية، من أجل البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نقلًا عن وكالة إسنا الإيرانية.

ونقلت الصور حالة من الظروف الجوية الصعبة والضباب الذي يعوق عملية البحث والإنقاذ للرئيس الإيراني الذي تعرضت مروحيته لحادث تسبب في اختفاء المروحية.

وكانت وكالة رويترز أكدت، نقلًا عن التليفزيون الإيراني، أن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حيث تشير التقارير الأولية إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وفقًا لعاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

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