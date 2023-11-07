الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

مركز المطريه
مركز المطريه

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، زيارة لمحافظة الدقهلية، استهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة.

كان في استقبال الوزيرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية، بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذي يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".

ويهدف المركز إلى رفع درجة الوعى لدى أسر صيادي بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير  المنتظمة، وتنظيم الأسرة من خلال برنامج "2كفاية"، وتنمية الطفولة المبكرة، ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولي، ويأتي ذلك تفعيلًا وتنفيذًا للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.

القافلة متكاملة


تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعى والحماية والرعاية والتنمية لصيادي بحيرة المنزلة وذلك بمركز المطرية محافظة الدقهلية.

وتتضمن الفعالية عدد من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ورصد حالات فى حاجة الى محو أمية والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر مشروع "مستورة" وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعى بمشاركة فرق الهلال الأحمر والرائدات الاجتماعيات وجمعية تواصل.

واطلعت وزير التضامن الإجتماعي على أعمال القافلة الطبية والتي يوجد عدد بها من التخصصات (باطنة، واطفال وعظام، وتنظيم اسرة).يذكر أن أعمال القافلة سبقها عمل مسح اجتماعي شامل من خلال استمارة بحث اجتماعي متكاملة بمشاركة طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد والرائدات الاجتماعيات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد التدخلات اللازمة والتى تحتاجها تلك الأسر.

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نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية بحيرة المنزلة أيمن مختار

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