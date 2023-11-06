الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول التجهيزات الطبية لوحدتي طب الأسرة بميت فارس وقرية ناصر

استلام التجهيزات
استلام التجهيزات الطبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استلام وصول التجهيزات الطبية لوحدتى طب الاسرة بميت فارس التابعة لادارة بني عبيد الصحية ووحدة طب الاسرة بقرية ناصر بادارة دكرنس،فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة المنشأت الطبيه.  

وصرح الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الأساسية، أن التجهيزات تضمنت جهاز أشعة وأجهزة سونار ووحدات أسنان وأشعة أسنان

وأعرب مكين، عن عمق تقديره وشكره لوزراة الصحة  لحرصها الدائم على دعم صحة الدقهلية بأحدث التجهيزات مما ينعكس إيجابيًا  على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين. 

"العلاج الحر" تظبط 3 مراكز  غير مرخصة لعلاج الإدمان


فى ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على  عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الادمان في نطاق مركزي جمصة ونبروه..

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الحملة التى قامت بها الإدارة بعضوية الدكتور محمد عبد العزيز و والدكتور محمود الصاوي تبين من خلالها  أن المراكز المضبوطة وعددها 3  تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشأت الطبية.

وأضاف فؤاد أنه تم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز الى قسم شرطة مركز جمصة ونبروه وتحرير  محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية وصول التجهيزات الطبية

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