مشاجرة تنتهي بمقتل شاب بـ"سلاح أبيض" في الدقهلية

لقي شاب مصرعه بطعنة من سلاح أبيض، وذلك خلال مشاجرة مع آخر، بقرية سرنجة التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

تلقى مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى محمد عادل فريد مأمون، ويبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بقرية سرنجة دائرة المركز، جثة هامدة وبه طعنة نافذة، ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر يدعى م.ه.ال. ويبلغ من العمر 26 عامًا، مقيم بذات القرية، وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته وفر هاربًا.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

العثور على جثة مجهولة الهوية

كانت الإجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية، قد تمكنت من كشف غموض لغز العثور علي جثة مجهولة الهاوية لشخص في العقد الرابع من العمر ملقاه في احد شوارع المنصورة وبها عدة طعنات بالصدر ليتبين ان زوج اكتشف خيانة زوجته وقام بطعن عشيقها بسكين بعد ضبطهما بشقة الزوجية وحاول عشيقها الهروب وهو مصاب بطعنات في الصدر حتي سقط جثة هامدة غارقا في دمائه بالشارع.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة دوران المجزر بشارع عبدالسلام عارف بوجود جثة هامدة لشخص به عدة طعنات.

وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اول المنصورة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه وبه عدة طعنات بالصدر جري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

و وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث اول المنصورة ان الجثة التي عثر عليها لشخص يدعي « احمد.م.ح» 25 سنة، وبه عدة طعنات بالصدر لتبين أنه تعرض للطعن علي يد شخص يدعي «حسن. ع.س» بعدما اكتشف وجود علاقة بينه وبين زوجته «هدير. ح. ط» وقام الزوج بضبطه مع زوجته بشقة الزوجية فقام بطعنه بسكين عدة طعنات نافذة في الصدر وحاول العشيق عقب اصابته بمحاولة الهروب واثناء ذلك سقط بالشارع غارقا بدمائه ولفظ انفاسة الاخيرة متأثرا باصابته جري ضبط الزوج والزوجة الخائنة لاستكمال التحقيقات.