الكشف على 1630 سيدة ضمن قافلة "أيامنا أحلى" فى شربين بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة خدمية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" خلال الفترة من 4-6 نوفمبر بإدارة شربين تم خلالها تغطية جميع وحدات الإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد المستفيدات من خدمات القافلة بلغ 1630 سيدة على مستوى الإدارة منهن 1167 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.