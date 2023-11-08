الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على المتهم بقتل شاب بميت غمر

المتهم بقتل شاب بميت
المتهم بقتل شاب بميت غمر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على المتهم بالتخلص من شاب بقرية سرنجا التابعة لمركز ميت غمر، بعدما سدد له طعنتين نافذتين أودتا بحياته في الحال، أثناء خروجه من سرادق عزاء، على إثر خلافات قديمة بين المتهم وشقيق المجني عليه.

بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقاه مدير أمن الدقهلية، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سرنجا التابعة لدائرة المركز، بمصرع شاب بطعنتين نافذتين على يد آخر بالقرية.

تفاصيل الواقعه

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه يدعى محمد عادل فريد مأمون، ويبلغ من العمر 24 عامًا - عامل، مقيم بالقرية، وكشفت التحريات أن مشادة نشبت بينه والمتهم ويدعى.ه.ال. ويبلغ من العمر 26 عامًا، سائق، مقيم بذات القرية، وذلك خلال وجودهما في عزاء والد صديق الضحية، حيث حاول القاتل الاحتكاك بالقتيل أكثر من مرة، وأثناء محاولته الخروج من السرادق باغته وسدد له طعنتين نافذتين، وفر هاربًا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتقرر تسليمه لذويه لدفنه.

الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية القبض على المتهم ميت غمر قتل

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