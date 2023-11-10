الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبدالسند يمامة: لدي رؤية لوقف نزيف ارتفاع الأسعار وإصلاح التعليم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، إن محاور برنامجه الانتخابي تتضمن إصلاح التعليم خاصة أن مصر أصبحت في ذيل القوائم التي تصنف التعليم على مستوى العالم، فلابد من استلهام التجربة الأمريكية بعدما كانوا في خطر فقاموا بتكوين لجنة خبراء من 18 شخصا للنهوض بالتعليم وأن يكون لدينا رؤية بعيدًا عن أي ضغوطات أو توجهات.

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وعن الإصلاح التشريعي قال: أدخلت تعديلات عام 2019 على الدستور الحالي ونالت من استقلال القضاء وتوغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتم الاعتداء على القانون فالقضاء لايتدخل في السياسة ولا الإدارة فلا يجوز أن يتدخل رئيس الدولة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية أو مجلس أعلى للهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية.

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وأوضح أن الغرفة الثانية للتشريع في مصر وهي مجلس الشيوخ جاءت منزوعة الاختصاص ولا بد من منح المجلس اختصاصات عديدة حتى يقوم بدوره المنوط به. 

وعن شق الإصلاح الاقتصادي قال: "أعددت ملخصًا من 30 صفحة وجرى إعداده بواسطة خبراء في المالية والاقتصاد وأعطيت أمثلة والبعض أساء فهمها وما اؤكد عليه أن الجنيه المصري فقد 85% من قيمته منذ عام 2014 وزادت الأسعار 10 أضعاف، متسائلًا هل زادت الأجور بمثل ما زادت الأسعار؟ بالطبع لا.

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يمامة: ضرورة الحفاظ على الحصة التاريخية من مياه نهر النيل 

وتناول يمامة الحديث عن ضرورة الحفاظ على الحصة التاريخية من مياه نهر النيل وخطر سد النهضة الأثيوبي قائلًا: "الأمر بمثابة حياة أو موت للمصريين فهو من الأنهار الدولية التي تنظمه القوانين الدولية فلا يجوز لأي دولة أن تقوم بأي عمل على النهر بشكل منفرد.

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وقال: “مصر ضيعت أكثر من فرصة خاصة فرصة إتفاق المبادئ في 2015 والتي لم تلتزم بها اثيوبيا  والأمر ينتقص من سيادة الدولة المصرية وجرى تقييد حرية مصر في هذا الإتفاق خاصة البند العاشر وهو منع مصر من اتخاذ اي اجراء ضد اثيوبيا نظرًا لنص الاتفاق بأن اي خلاف أو نزاع يحل عن طريق التفاوض وليس المحكمة مما تسبب في منعنا من اتخاذ إجراءات عديدة”.

وطالب يمامة بالانسحاب بشكل عاجل من هذا الاتفاق للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

وتابع: "كان يجب عليناأن ننتهز الفرصة حينما اعطى الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر لمصر بإتخاذ اي عمل

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 عسكري بشأن سد النهضة".

جاء ذلك خلال أول مؤتمر جماهيري لمرشح حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، والذي نظمه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ بقرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب، ورؤساء لجان الوفد بمحافظات الدلتا وعدد كبير من المواطنين.

عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية مصر الإصلاح التشريعي السلطة التنفيذية

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