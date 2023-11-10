عبد السند يمامة يعقد أولى مؤتمراته الانتخابية فى الدقهلية (صور)

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه يمتلك رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الاقتصادي وحل مشاكل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي وغيرها من الملفات والقضايا العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول لمرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة في محافظة الدقهلية حيث تم عقد المؤتمر بقرية ميت فارس.

وأضاف النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب خلال عقد المؤتمر الجماهيري الأول بالدقهلية، أن حزب الوفد يدعم المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، بقوة إذ يعتبر من أفضل الكوادر التي لديها مهارة وخبرة في الحياة المجتمعية، ويهتم بكل القضايا المحلية، ومعني بالاستقلالية وبالحرية، ومهتم بالقضايا العربية والعالمية.