ختام تدريب استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالدقهلية

اختتمت الإدارة العامة للأمراض المستوطنه وإدارة البلهارسيا والفاشيولا بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية والعلاج، بناء على تعليمات دكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات دكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، وفي إطار اهتمام الدولة بالقضاء على البلهارسيا ومكافحة الطفيليات المعويه والارتقاء بكفاءة الكوادر الطبيه على جميع المستويات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحرا على إبراهيم مدير الإدارة العامة للمتوطنة بالمديرية والدكتور محمد عماد، مدير إدارة البلهارسيا بالإدارة، وتحت رعاية الدكتورة أماني الحبشي، مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، وبإشراف الدكتورة عفاف إبراهيم، مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية.

استمر التدريب على مدار3 أيام، حيث استهدف مديري المتوطنة والمراجعين وفني المعمل الجدد بالإدارات الصحية التابعة به.

وتناولت الفعاليات استراتيجية الوزارة، في مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية غلى جانب أعمال المسح الميداني وكيفية التسجيل بالسجلات واشكال البويضات والطفيليات.

وقام بالتدريب فريق المتوطنة بالإدارة العامة المركزية بالوزارة الدكتور أشرف آمين، مدير إدارة البلهارسيا بالإدارة المركزية والدكتور سامح المرحومي من إدارة مكافحة البلهارسيا، في حين تولى التدريب على الميكرسكوبات مرفت خلف مراجع معملي بالإدارة المركزية للمتوطنة بالوزارة.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالإدارات الصحية وداعيًا جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل.

“الشباب والرياضة” تطلق حملة للتبرع بالدم تضامنا مع غزة

في سياق آخر، أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية -الإدارة العامة للشباب- فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، ظهر اليوم الجمعة، تضامنا مع الشعبية الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة، تحت شعار " تضامنًا مع غزة" بمركز شباب ميت طريف التابع لإدارة شباب دكرنس، تزامنًا مع إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنطلاقها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بحضور اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، والهيئات الشبابية ولفيف من قيادات وزراة الشباب والرياضة.

وتوافد العديد من الشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت طريف، وشباب قرية ميت طريف بدكرنس، والمواطنين للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين مؤكدين على تضامن شباب مصر مع غزة، بحضور الأستاذ علي حامد منسق المشروع بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، والأستاذة رباب حمدى المدير التنفيذي بمركز شباب ميت طريف، والأستاذ أبو الحسن أحمد خليل رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة دعاء سمير محمد منسق مجلس القبائل والعائلات المصرية.

تضمنت فعاليات اليوم تواجد الفرق الطبية من المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنصورة، لتلقي التبرعات بالدم، والمكونه من الشحات خالد الشحات فني احصاء، وطاقم التمريض محمود احمد البيلي، وايمان مصطفي عبد العزيز، وهبة محمد إبراهيم، والدكتور علي زين العابدين، ومحمود محمد سعد ممرض عام بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنصورة، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين لإخواننا في فلسطين.

جانب من الفعاليات