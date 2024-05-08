موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد أيام اجازاته

موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث المُختلفة، تزامنًا مع اقتراب موعده.

وتصدر موعد عيد الأضحى المبارك 2024 مؤشرات "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيثُ عيد الأضحى هو أحد العيدين الإسلامية، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة. لذا يبحث المواطنين عنه.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

حددت الحسابات الفلكية عيد الأضحى 2024، ومن المتوقع أن يصادف يوم الأحد 17 يونيو 2024، وبذلك تكون وقفة عرفات 2024 يوم السبت 16 يونيو 2024.

ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى 2024 على رؤية الهلال، وبالتالي فإن الموعد النهائي قد يختلف عن هذا التوقع، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

يوم الجمعة الموافق 14 يونيو2024: عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024: وقفة عرفات 2024 وترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو 2024.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى 2024.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى 2024.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى 2024.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى 2024.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024: عطلة أسبوعية بدلًا من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024.

8 يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

9 يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

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