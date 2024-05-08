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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد أيام اجازاته

موعد عيد الأضحى المبارك
موعد عيد الأضحى المبارك 2024

موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث المُختلفة، تزامنًا مع اقتراب موعده.

 

وتصدر موعد عيد الأضحى المبارك 2024 مؤشرات "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيثُ عيد الأضحى هو أحد العيدين الإسلامية، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة. لذا يبحث المواطنين عنه.

 

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

حددت الحسابات الفلكية عيد الأضحى 2024، ومن المتوقع أن يصادف يوم الأحد 17 يونيو 2024، وبذلك تكون وقفة عرفات 2024 يوم السبت 16 يونيو 2024.

 

ويعتمد تحديد موعد عيد الأضحى 2024 على رؤية الهلال، وبالتالي فإن الموعد النهائي قد يختلف عن هذا التوقع، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. 

شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024 موعد العيد

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

  • يوم الجمعة الموافق 14 يونيو2024: عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024: وقفة عرفات 2024 وترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو 2024.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى 2024.
  • يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى 2024.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى 2024.
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موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

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موعد وقفة عرفات 2024.. ميعاد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 لموظفي الدولة

  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى 2024.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024: عطلة أسبوعية بدلًا من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات 2024.
  • 8    يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية
  • 9    يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

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تعرف على شروط الأضحية 2024

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شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024 موعد العيد

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