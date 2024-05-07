الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024 موعد العيد

الأضحية
الأضحية

أوضحت السنة النبوية الأضحية شروط الأضحية في عيد الاضحى، وهى شعيرة إسلامية يتم فيها ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى، ولكن لابد أن يكون هناك بعض الشروط الواجب مراعاتها في هذه الاضحية، وتعرضها الدستور كاملة في التقرير التالي. 

شروط الأضحية والمضحي

حددت السنة البنوية شروط الاضحية والمضحى ليتمكن الحجاج من إتمامها بالشكل المطلوبة، وأجملها الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وقال ما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع، ومن البقر ما كمل لهسنتان، ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما كمل له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة، ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها، وجودته، ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لايرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، لما روى عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: “أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى”.

وحددت السنة النبوية شروط المضحى وهي كما روته أم سلمة ” إذا دخل العشر – أي العشر الأوائل من ذي الحجة – وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي “ (رواه مسلم)، والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.

وكما روى عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار؛ لأنها مما أحل الله فعله.

ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، لأن رسول الله ﷺ ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.

متى عيد الاضحى 2024 العد التنازلي وحكم الوقوف على جبل عرفة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

موعد عيد الأضحى 2024      

وفق البحوث الفلكية فإن موعد عيد الاضحى 2024 سيكون يوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024.

ويكون أول أيام عيد الأضحى 2024، هو يوم الأحد 16 يونيو ويمتد حتى يوم الأربعاء 19 يونيو.

ولكن سيتم تحديد موعد عيد الاضحى بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة والذي يكون عيد الاضحى في اليوم العاشر منه، وذلك يوم 29 ذي القعدة. 

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