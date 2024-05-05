موعد إجازة عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 من أكثر الأسئلة المتداولة عبر محركات الإنترنت، للحصول على وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيدًا عن ضغوطات العمل.

يوافق يوم عيد الأضحي 16 يونيو 2024، وبناء عليه حددت الهيئات الحكومية والقطاع الخاص موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في البلاد الإسلامية والعربية، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره موعد اجازة عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، ويأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:-

- أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

-ثاني أيام عيد الأضحى يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

-ثالث أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

-رابع أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

- خامس أيام عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

إجازات شهر مايو 2024

تأتي قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024، بما في ذلك العطلات الأسبوعية على النحو التالي:-

-الأحد 5 مايو: إجازة عيد العمال 2024

-الاثنين 6 مايو 2024: إجازة شم النسيم 2024

-الجمعة 10 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 11 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الجمعة 17 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 18 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الجمعة 24 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-السبت 25 مايو 2024: إجازة أسبوعية

-الجمعة 31 مايو 2024: إجازة أسبوعية

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

1 - الأحد 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو.

2 - الاثنين 8 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية.

3 - الثلاثاء 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

4 - الاثنين 16 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف.

5 - الأحد 6 أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

اقرأ ايضا

موعد إجازة عيد الأضحى 2024.. إليك جدول إجازات يونيو