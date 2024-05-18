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موعد وقفة عرفات 2024.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1445 للموظفين

موعد وقفة عرفات 2024
موعد وقفة عرفات 2024

زاد البحث عن موعد وقفة عرفات 2024 وعدد أيام اجازة عيد الأضحى 1445 من قبل أكثر من 6 ملايين موظف حكومي في كافة محافظات الجمهورية من الراغبين في قضاء اجازة عائلية في أحد المدن الساحلية، وذلك عقب انتهاء إجازات شهر مايو 2024 والتي حصلوا عليها بأجر كامل أو أجر مضاعف وفقا لقانون العمل المصري.

موعد وقفة عرفات 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفات 2024 وفقا للحسابات التي تمت من خلال مركز أبحاث الشمس بالمعهد حيث تأتي وقفة عيد الأضحى يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وفقا للحسابات الفلكية حيث يكون غرة شهر ذي الحجة 1445 يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

ويتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 29 من ذي القعدة 1445 الموافق 6 يونيو 2024 حيث يولد الهلال في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة وفقا للبحوث الفلكية والتي لا يمكن الاستعانة بها إلا عقب ثبوت رؤية الهلال من خلال دار الإفتاء المصرية.

باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024 وموعد وقفة عرفات

عدد أيام اجازة عيد الأضحى 1445

تتضمن اجازة عيد الأضحى المبارك ما يقرب من 9 أيام متتالية يأتي كما يلي:-

  • يوم الجمعة الموافق 14/6/2024 عطلة رسمية.
  • يوم السبت الموافق 15/6/2024 اجازة وقفة عرفة.
  • يوم الأحد الموافق 16/6/2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الاثنين الموافق 17/6/2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الأربعاء الموافق 19/6/2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الخميس الموافق 20/6/2024 عطلة رسمية ضمن اجازة العيد.
  • يوم الجمعة الموافق 21/6/2024 عطلة رسمية.
  • يوم السبت الموافق 22/6/2024 عطلة رسمية.
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إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

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عدد أيام إجازة العيد الكبير 2024 وموعد وقفة عرفات

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