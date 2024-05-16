الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

إجازة
إجازة

مع انتصاف شهر مايو، يهتم الكثيرون بمعرفة عدد الأيام المتبقية من الإجازات في شهر مايو  2024 وكذلك الإجازات المنتظرة خلال شهر يونيو 2024، وهو شهر عيد الأضحى هذا العام.

إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 

ننشر في التقرير التالي إجازات شهر مايو 2024 المتبقية وكذلك إجازات شهر يونيو وعدد أيام الإجازة إلى عيد الأضحى المبارك والتي تكون مدفوعة الأجر ويعلنها مجلس الوزراء مباشرة قبلها. 

إجازات شهر مايو 2024

تبقى من إجازات شهر مايو العطلات الأسبوعية فقط وهي 5 أيام فقط 

الجمعة  17 مايو 2024 

السبت 18 مايو 2024

الجمعة 24  مايو 2024

السبت 25  مايو 2024 

الجمعة  31 مايو 2024

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إجازات شهر يونيو 2024

خلال يونيو 2024 يحصل العاملون على العطلات الأسبوعية المعتادة وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك وآخر إجازة هي ذكرى ثورة 30 يونيو

عطلة أسبوعية السبت 1 يونيو 2024 

عطلة أسبوعية الجمعة 7 يونيو 2024 

عطلة أسبوعية السبت 8 يونيو 2024 

الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

  • السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة
  • الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك
  • الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك
  • الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
  • الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 يونيو 2024 تضاف إلى إجازة عيد الأضحى  

عطلة أسبوعية الجمعة 21  يونيو 2024 

عطلة أسبوعية السبت 22  يونيو 2024 

عطلة أسبوعية الجمعة 28 يونيو 2024 

عطلة أسبوعية السبت 29 يونيو 2024 

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024.

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