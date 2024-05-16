مع انتصاف شهر مايو، يهتم الكثيرون بمعرفة عدد الأيام المتبقية من الإجازات في شهر مايو 2024 وكذلك الإجازات المنتظرة خلال شهر يونيو 2024، وهو شهر عيد الأضحى هذا العام.

إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

ننشر في التقرير التالي إجازات شهر مايو 2024 المتبقية وكذلك إجازات شهر يونيو وعدد أيام الإجازة إلى عيد الأضحى المبارك والتي تكون مدفوعة الأجر ويعلنها مجلس الوزراء مباشرة قبلها.

إجازات شهر مايو 2024

تبقى من إجازات شهر مايو العطلات الأسبوعية فقط وهي 5 أيام فقط

الجمعة 17 مايو 2024

السبت 18 مايو 2024

الجمعة 24 مايو 2024

السبت 25 مايو 2024

الجمعة 31 مايو 2024

إجازات شهر يونيو 2024

خلال يونيو 2024 يحصل العاملون على العطلات الأسبوعية المعتادة وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك وآخر إجازة هي ذكرى ثورة 30 يونيو

عطلة أسبوعية السبت 1 يونيو 2024

عطلة أسبوعية الجمعة 7 يونيو 2024

عطلة أسبوعية السبت 8 يونيو 2024

الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة

الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 يونيو 2024 تضاف إلى إجازة عيد الأضحى

عطلة أسبوعية الجمعة 21 يونيو 2024

عطلة أسبوعية السبت 22 يونيو 2024

عطلة أسبوعية الجمعة 28 يونيو 2024

عطلة أسبوعية السبت 29 يونيو 2024

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024.

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