إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى
مع انتصاف شهر مايو، يهتم الكثيرون بمعرفة عدد الأيام المتبقية من الإجازات في شهر مايو 2024 وكذلك الإجازات المنتظرة خلال شهر يونيو 2024، وهو شهر عيد الأضحى هذا العام.
إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى
ننشر في التقرير التالي إجازات شهر مايو 2024 المتبقية وكذلك إجازات شهر يونيو وعدد أيام الإجازة إلى عيد الأضحى المبارك والتي تكون مدفوعة الأجر ويعلنها مجلس الوزراء مباشرة قبلها.
إجازات شهر مايو 2024
تبقى من إجازات شهر مايو العطلات الأسبوعية فقط وهي 5 أيام فقط
الجمعة 17 مايو 2024
السبت 18 مايو 2024
الجمعة 24 مايو 2024
السبت 25 مايو 2024
الجمعة 31 مايو 2024
إجازات شهر يونيو 2024
خلال يونيو 2024 يحصل العاملون على العطلات الأسبوعية المعتادة وكذلك إجازة عيد الأضحى المبارك وآخر إجازة هي ذكرى ثورة 30 يونيو
عطلة أسبوعية السبت 1 يونيو 2024
عطلة أسبوعية الجمعة 7 يونيو 2024
عطلة أسبوعية السبت 8 يونيو 2024
الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية
- السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفة
- الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك
- الإثنين 17 يونيو 2024 ثان أيام عيد الأضحى المبارك
- الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
- الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك
الخميس 20 يونيو 2024 تضاف إلى إجازة عيد الأضحى
عطلة أسبوعية الجمعة 21 يونيو 2024
عطلة أسبوعية السبت 22 يونيو 2024
عطلة أسبوعية الجمعة 28 يونيو 2024
عطلة أسبوعية السبت 29 يونيو 2024
إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024.
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