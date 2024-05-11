إجازات شهر يونيو 2024 وأيام عيد الأضحى المبارك

اجازات شهر يونيو 2024 من الأمور التي تستحوذ على اهتمام الكثير من الموظفين في مختلف القطاعات بمعرفة وذلك لما يمثله شهر يونيو من مناسبات هامة وفرص للسفر والتنزه وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، ويعكس هذا الاهتمام التزايد الكبير في البحث على محرك "جوجل" عن اجازات شهر يونيو 2024، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نتائج البحث المتعلقة بهذا الموضوع.

اجازات شهر يونيو 2024

وعن العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، في شهر يونيو 2024 فيكون جدول الإجازات كالتالي:

الجمعة 14 يونيو (عطلة إسبوعية).

السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى).

الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

الخميس 20 يونيو (محتمل منح إجازة بديلة عن يوم وقفة عرفات).

الجمعة 21 يونيو (عطلة إسبوعية).

السبت 22 يونيو (عطلة إسبوعية).

الأحد 30 يونيو (إجازة ثورة 30 يونيو).



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موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 استنادًا إلى الحسابات الفلكية ووفقًا لهذه الحسابات، من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1445 فلكيًا يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، وبناء عليه، ستكون وقفة عرفات لعام 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو.

أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024

15 يونيو: (يوم وقفة عرفة): يصادف يوم السبت 15 يونيو 2024، وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، ضمن مناسك الحج، ويُعد هذا اليوم يومًا مقدسًا للمسلمين، حيث يتوجهون فيه إلى الله بالدعاء والتضرع والصوم.

16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك: يبدأ عيد الأضحى المبارك في 16 يونيو ويوافق يوم الأحد، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويتميز عيد الأضحى بأجوائه الرائعة وفيه تذبح الأضاحي ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين، وصلة الرحم والأصدقاء.

17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك: يوافق 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى، ويستمر المسلمون فيه في الاحتفالات والتواصل مع العائلة والأصدقاء.

18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك: يوافق 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى، وهو يوم استمرار الاحتفالات والخروج للمتنزهات والحدائق والملاهي مع والأصدقاء.

19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك: يوافق 19 يونيو 2024 رابع وأخير أيام عيد الأضحى، وهو يوم وداع العيد، حيث يعود المسلمون إلى حياتهم الطبيعية، بعد قضاء أيام مليئة بالبهجة والفرح.

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