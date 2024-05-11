تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل

ومن المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل، على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني.

خط وسط الملعب: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسى تاو – محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة، على إستاد "المحلة"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

غيابات الأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري

ويفتقد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة اليوم عددًا من نجومه، حيث تأكد غياب محمد عبدالمنعم لتراكم البطاقات، وكذلك أحمد عبدالقادر وعمرو السولية للإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعد خوض 14 مباراة حتى الآن خلف إنبي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.

بينما يحتل فريق بلدية المحلة حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، من 20 مباراة للفريق في الدوري حتى الآن، حقق الفوز فى 5 مباريات وخسر 11 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات.

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