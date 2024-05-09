الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب ينافس أرتيتا وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب فى البريميرليج

كلوب وأرتيتا وجوارديولا
كلوب وأرتيتا وجوارديولا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الخميس، قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم الجاري 2023/ 2024.

كلوب ينافس على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

وكشفت رابطة البريميرليج، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لهذا الموسم، والتي شهدت وجود الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.

كذلك وجود الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بجانب مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري على النحو التالي:

1- الألماني يورجن كلوب "ليفربول".

2- الإسباني ميكيل أرتيتا "أرسنال".

3- الإسباني بيب جوارديولا "مانشستر سيتي".

4- الإسباني أوناي إيمري "أستون فيلا".

5- الإسباني أندوني إيراولا "بورنموث".

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي باب التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي، لاختيار المدرب الأفضل، حتى يوم الإثنين المقبل، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023/ 2024

ويتصدر فريق أرسنال، حاليًا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي، صاحب الوصافة، بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يوجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

كذلك يوجد فريق أستون فيلا، حاليًا، في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على توتنهام صاحب المركز الخامس بفارق سبع نقاط.

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