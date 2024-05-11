مانشستر سيتي يواجه فولهام للاقتراب من لقب البريميرليج.. ومرموش يبحث عن التأهل الأوروبي

يقص فريق مانشستر سيتي شريط افتتاحية الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، عندما يلاقيه مضيفه فولهام، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب كرافن كوتيج بالعاصمة البريطانية لندن.

مانشستر سيتي يواجه فولهام في الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، بعد انتصار كاسح في مباراته الماضية على حساب وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف خارج الديار، حيث يواصل رفاق النرويجي إيرلينج هالاند سعيهم من أجل تحقيق الانتصار في مبارياتهم الثلاث المتبقية، من أجل التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليًا.

أما فولهام فلا يعيش أسوأ فتراته، فلم يحقق سوى انتصار وحيد خلال آخر 7 مباريات تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، الذي تم ربطه بالانتقال لتدريب اتحاد جدة السعودي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال صاحب الصدارة المؤقتة، في انتظار خوض "السيتيزينز" مباراتهم المؤجلة يوم 14 من الشهر الجاري، أمام توتنهام هوتسبير، أما فولهام فيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

وفي نفس الجولة، يصطدم نيوكاسل يونايتد بنظيره برايتون في ظل سعيه للاقتراب وتأمين مركز مؤهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل، فيما يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره بيرنلي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يحل تشيلسي ضيفًا على نوتنجهام فورست في تمام السابعة والنصف مساءً.

عمر مرموش يبحث عن التأهل الأوروبي مع آينتراخت فرانكفوبرت

وفي الدوري الألماني، يبحث محترفنا المصري عمر مرموش في تأمين تواجده في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل عندما يلعب فريقه آينتراخت فرانكفوبرت ضد بوروسيا مونشجلادباخ، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الألماني.

ويأمل آينتراخت في تحقيق الانتصار من أجل الابتعاد عن فرايبورج والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه على بطاقة التواجد القاري الموسم المقبل.

ريال مدريد في ضيافة غرناطة في الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على مضيفه غرناطة، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وتُعد المباراة بلا أهمية بالنسبة للفريق الملكي في بطولة الدوري، بعدما حسمها لصالحه للمرة السادسة والثلاثين، لكنه سيستخدمها من أجل التجهيز لموقعة استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء مواطنه بايرن ميونخ من دور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يشارك البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى ريال مدريد بعدما حمى العرين في مباراة قادش بعد تعافيه من الإصابة، حيث يتم تجهيزه لقيادة الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب الأوكراني أندريه لونين.