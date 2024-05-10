أحمد حجازى يغيب عن اتحاد جدة أمام الاتفاق فى دورى روشن السعودى

كشفت تقارير صحفية، عن موقف المحترف المصري أحمد حجازى من اللعب مع فريقه اتحاد جدة أمام الاتفاق، في بطولة دورى روشن السعودى للمحترفين.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة ليغيب عن مواجهة فريقه التي خسرها أمام أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 30 لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد الاتحاد لمواجهة ضيفه الاتفاق، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حجازي يغيب لعدم تعافيه من الإصابة

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن حجازي لن يشارك مع فريقه في الاتحاد، حيث يستمر غيابه لعدم تعافيه من الإصابة.

وأوضح التقرير أن حجازي يواصل رفقة المغربي عبد الرزاق حمد الله وعدد من لاعبي الفريق، العلاج والتأهيل في النادي.

وتابعت الصحيفة أن حجازي وحمد الله يحضران لتدريبات الاتحاد قبل بقية المصابين، حيث تم وضع برنامج لهما خصيصًا من أجل العودة مع الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن حجازي قائد فريق اتحاد جدة، يعيش آخر أيامه مع “النمور” حيث من المحتمل أن يغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري.