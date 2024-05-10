أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة فى الدورى الإسبانى

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن قائمة الفريق لمواجهة مضيفه غرناطة، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم |لا ليجا" موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتُنقل مباراة ريال مدريد وقادش الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports 3 HD.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه غرناطة، غدًا السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نويفو لوس كارمينيس في ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة

أما عن قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة، فشهدت تواجد جميع العناصر الأساسية باستثناء الفرنسي أوريلين تشواميني الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيلو ماتو – رودريجو جوس

جدير بالذكر أن ريال مدريد ضمن التتويج ببطولة الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، قبل 4 جولات من النهاية، حيث جمع 87 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نظيره جيرونا، و14 عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بفوزه على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف في إياب دور نصف النهائي.