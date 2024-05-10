الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "كول بالمر" أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى عن شهر أبريل

كول بالمر
كول بالمر

فاز كول بالمر صانع ألعاب فريق تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، عن شهر أبريل الماضي 2024.

وكان البرازيلي مونيز مهاجم فولهام قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس الماضي.

وظفر “بالمر” بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد ظهوره بأداء استثنائي خلال شهر أبريل الماضي، حيث حصد أكبر عدد من الأصوات متفوقًا على منافسيه من المرشحين.

وتفوق “بالمر” على الألماني كاي هافيرتز مهاجم أرسنال، وجوردان بيكفورد حارس مرمى أرسنال، البرتغالي برونو فيرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد، الكرواتي جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، إضافة لـ ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

وتمكن بالمر من تسجيل 7 أهداف إضافة لصناعة هدف آخر، حيث سجل هاتريك في شباك مانشستر يونايتد، وسوبر هاتريك ضد إيفرتون.

جدير بالذكر أن بالمر انتقل إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما فاز شون دايتش المدير الفني لـ إيفرتون، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل، كما فاز بالمر بجائزة أفضل هدف في الشهر عن هدفه في شباك إيفرتون.

كول بالمر تشيلسى الدورى الانجليزى بالمر بريميرليج

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