كورتوا يحرس مرمى ريال مدريد ضد دورتموند فى نهائى دورى أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن هوية الحارس الذي سيحرس مرمى ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

واعتاد الأوكراني أندري لونين على حراسة مرمى ريال مدريد الإسباني في معظم المباريات هذا الموسم بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا مطلع الموسم بتمزق في الرباط الصليبي.

وعاد كورتوا بعد تعافيه من إصابة أخرى، ليقود مرمى الفريق للمرة الأولى أمام قادش في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، لكن الأوكراني لونين استمر في حراسة مرمى الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قرر الاعتماد على الحارس الأفضل أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، وهو تيبو كورتوا.

وأوضح التقرير أن أنشيلوتي يقدر لونين، لكنه يفضل الاعتماد على كورتوا حيث يراه الحارس الأفضل في العالم وأنه سيكون له تأثير أكبر في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الرأي الذي يشاطره فيه فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

موعد نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل، على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تفوق على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.