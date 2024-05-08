الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب شيكابالا.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عن القائمة التي ستسافر إلى المغرب غدًا الخميس، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويغيب عن الزمالك في مواجهة نهضة بركان، الثلاثي مصطفى الزناري ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، ومحمود علاء بقرار فني، وعبدالله السعيد وناصر ماهر لعدم أهليتهما بعدما تم تسجيلهما في قائمتي بيراميدز ومودرن فيوتشر الإفريقية على الترتيب بداية الموسم قبل الانتقال لـ“الفارس الأبيض”.

جوزيه جوميز الزمالك نهضة بركان قائمة الزمالك كاس الكونفدرالية

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