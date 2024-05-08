الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"روقا" ينتظم فى تدريبات الزمالك.. هل يلحق محمد أشرف بمواجهة نهضة بركان؟

محمد أشرف روقا
محمد أشرف "روقا"

انتظم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. 

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة. 

وشارك "روقا" في الجزء البدني والتأهيلي بشكل كامل، بجانب المشاركة في جزء من الفقرة الخططية والفنية، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بمشاركته تدريجياً في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

 جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي بمدينة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي 

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما تخطى عقبة فريق دريمز الغاني بالتعادل دون أهداف في مباراة الذهاب بالقاهرة والفوز بثلاثية نظيفة في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة كوماسي بغانا.

في المقابل وصل نهضة بركان المغربي للنهائي دون أن يلعب في الدور نصف النهائي بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

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