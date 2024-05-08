الزمالك يحتج على حكم الفار لمباراة نهضة بركان المغربي

أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري.



جاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمنًا أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية.



وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكًا فاعلًا في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصرًا رئيسيًا في خطة التطوير لكرة القدم في أفريقيا.

انتظام صبحي

وانتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

جاء ذلك عقب تماثل الحارس للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن مزق في العضلة الضامة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشارك محمد صبحي في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.