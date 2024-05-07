الزمالك يبرئ شيكابالا من التخاذل ويتواصل مع بوطيب لإنهاء أزمة القيد

دافع أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، ونجم الفارس الأبيض، بعد اتهامه مؤخرًا بالتخاذل وادعاء الإصابة، احتجاجًا على قرارات البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، الذى قرر عدم الاعتماد على الفهد الأسمر بصفة أساسية فى مباريات الفريق.

وأكد «سالم» أن «شيكا» مصاب بالفعل بتمزق فى العضلة الأمامية للفخذ وسيغيب عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب لا يتمارض، كما يدعى البعض.

وكشف المتحدث الرسمى للزمالك عن أن إدارة القلعة البيضاء، بدأت فى التواصل مع المغربى خالد بوطيب ومحاميه، من أجل إيجاد حل لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة، وأن الإدارة البيضاء جادة فى إنهاء الأزمة، لرفع إيقاف القيد ثلاث فترات بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أن النادى لديه فرصة ٣ أشهر قبل فتح باب القيد وسيستغلها مجلس إدارة الزمالك فى إنهاء أزمة «بوطيب» بصفة نهائية، حتى يتمكن الفريق من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية بشكل طبيعى.