الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلاسيكو مرتقب بين العين والوحدة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

كأس رابطة المحترفين
كأس رابطة المحترفين الإماراتية

سيكون نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية "أديب"، الذي يجمع الوحدة أمام العين مساء غدٍ الجمعة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، هو النهائي الثاني في تاريخ البطولة نفسها، الذي يلتقي فيه الفريقان، وكان "الزعيم" العيناوي، قد تفوق في أول نهائي جمعه أمام الوحدة بالنسخة الأولى من البطولة، عندما فاز بهدف شهاب أحمد، ليتوج بأول "كأس" للرابطة في موسم 2008-2009.

ويبحث فريق العين عن لقب ينقذ به موسمه المحلي، بعدما خرج من كأس رئيس الدولة وأضاع فرصة المنافسة على لقب الدوري، حيث يقبع حاليًا في الترتيب الثالث للمسابقة التي يتصدرها الوصل بفارق 16 نقطة، وذلك في الوقت الذي يشهد تفوق العين على النصر والهلال السعوديين في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتأهل العين لنهائي البطولة، ليلتقي في مايو الجاري فريق يوكوهاما الياباني، سعيًا للتويج الآسيوي بلقب دوري الأبطال، الذي سبق للعين أن فاز به في نسخة 2003.

بينما سيبحث الوحدة من جانبه عن فرصة لرد الدين بعد 15 عامًا تقريبًا، عندما يقف في النهائي الثاني له في البطولة أمام العين مساء الغد، بحثًا عن تتويجه الأول على حساب غريمه التقليدي، والثالث في مسيرته بالبطولة، حيث سبق أن توج باللقب موسمي 2015-2016 و2017-2018.

كما سبق للعين أيضًا التتويج باللقب مرتين موسمي 2008-2009 و2021-2022، لكن كل فريق منهما وصل للنهائي 4 مرات، ما يعني أن كليهما يلعب النهائي الخامس له في تاريخ البطولة.

وإجمالًا؛ التقى الفريقان في 7 نهائيات سابقة بجميع مسابقات الكرة الإماراتية، "كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة وكأس السوبر وكأس الاتحاد قديمًا"، وهذا هو النهائي الثامن الذي يجمعهما بشكل عام، والثالث فقط في عصر الاحتراف، وكان الأول في أول نسخة بنهائي كأس الرابطة التي فاز فيها الزعيم، والثاني كان في كأس السوبر نسخة 2018-2019 وفاز بها الوحدة.

نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية الوحدة ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة العين مسابقات الكرة الإماراتية

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