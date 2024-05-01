الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يعلن تشكيلته لمواجهة إنبي في بطولة الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة انبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل

ويفتقد الفريق لجهود الثلاثي رمضان صبحي وكريم حافظ وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على طرد مباشر فيما حصل الثنائي الآخر على بطاقة صفراء ثالثة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

كما يفتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم:

محمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي.

علي جبر ويعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف. 

إسلام عيسى ويعاني من خلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.

وكانت شهدت الأيام الماضية اتصالات مباشرة بين مسؤولي نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب مع رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل بحث ملف التعاقد معه بنهاية الموسم الحالي، في ظل مساعي مجلس الأبيض إلى إبرام صفقات نارية تساعد الفريق للعودة من جديد للبطولات، ولكن بعد حل أزمة منع الفريق أولًا من القيد بسبب غرامة خالد بو طيب.

بيراميدز انبى الدوري الممتاز بطوله الدورى مباراة إنبي

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