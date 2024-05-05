الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشريعى: إنبى لا يشترى لاعبين من الخارج.. وقطاع الناشئين كلمة السر

إنبي
إنبي

قال أيمن الشريعى رئيس نادي إنبى إنه يعتمد بقوة على قطاع الناشئين في إدارة الكرة بالنادي البترولي منذ مجيئه في رئاسة مجلس الإدارة.

وأضاف الشريعي، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي إنبي لا يشتري لاعبين من الخارج نهائيا ويعتمد بقوة على قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين للفريق الأول بغض النظر عن السن.

وواصل: “نتبع سياسة خاصة داخل إنبي ولم نقم بتغييرها ونجاحاتنا تأتي دائما من قوة قطاع الناشئين التي دائما ما تفرز لنا لاعبين على مستوى عال”.

أزمة دورى 2003 بين الأهلى وإنبى

وتابع رئيس النادي البترولي: “لن نقبل نهائيا فكرة تقسيم بطولة دورى 2003، مناصفة مع الأهلى"، مؤضحا أن نادي إنبي هو البطل بفارق 3 نقاط عن الأهلي”.

وكشف عن أن اتحاد الكرة لم يبت حتى الآن بشكل نهائي في الأزمة رغم سؤالنا باستمرار عن نتيجة التحقيقات، موضحا أن هذا الأمر يشكل خطورة للغاية، ومن الوارد أن يجلب أي لاعب أوراق غير سليمة (مزورة) من أجل المشاركة وأمر غريب للغاية.

وأوضح الشريعي فى تصريحاته، أنه مندهش للغاية من تصريحات عامر حسين عقب اللقاء قائلا: “خلي الجميع يفرح.. هكذا تسير الأمور والمسابقات داخل الجبلاية”.

وقال الشريعي إن الفريق البترولى أقل ناد يدفع أموالا للاعبين فى الفريق الأول بين كل أندية الدوري الممتاز. 

وأضاف: “إنبي يقسم اللاعبين في الفريق الأول إلى 3 فئات مختلفة، ولكنني لا أحب الحديث فى المبالغ المالية والإفصاح عنها”.

الشريعي انبى دورى 2003 الاهلى اتحاد الكرة

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