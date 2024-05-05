دورى نايل.. البنك الأهلى يواجه إنبى فى مباراة تضميد الجراح والعودة للانتصارات

يستضيف البنك الأهلي فريق إنبي في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يسعى كل منهما للعودة للانتصارات بعد فشل انبي في تحقيق الفوز خلال المباريات الست الأخيرة وخسر البنك الأهلي أخر ثلاث مباريات.

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخلمس عشر في جدول دوري نايل برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث تعادلات و12 هزيمة وسجل 25 هدفا واهتزت شباكه 29 مرة.

البنك الأهلي خسر أخر ثلاث مباريات

وخسر البنك الأهلي مبارياته الثلاث الأخرة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 21 وزيادة الفارق مع المقاولون الذي يحتل المركز السادس عشر إلى ست نقاط.

ويفتقد البنك الأهلي لجهود مهاجمه أسامة فيصل بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الزمالك وسيقوم طارق مصطفى بإجراء تغييرات في تشكيل الخط الهجومي لإعادة الفاعلية وخطف النقا الثلاث.

على الجانب الأخر يحتل انبي بقيادة سيد ياسين المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة نعادلات وسبع هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا.

انبي لم يفز في أخر 6 مباريات

ولم يحقق انبي الفوز في أخر ست مباريات خيث خسر أمام الاتحاد السكندري ثم تعادل مع فاركو والأهل والداخلية ثم عاد للهزائم وخسر أمام طلائع الجيش وبيراميدز ويسعى لإيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات والوصول للنقطة 32 واحتلال المركز الرابع بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

سيد ياسين حاول خلال التدريبات إيجاد حلول لأزمة العقم التهديفي بعدما فشل الفريق في هز الشباك في أخر ثلاث مباريات ووضح تأثر الأداء الهجومي بغياب أحمد أمين أوفا.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده أحمد صلاح وكريم السعيد ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وخالد الغندور مساعد حكم فيديو.