عاجل|أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

استضافت الغرفة التجارية للجيزة اجتماعًا موسعًا لرئيس الغرفة التجارية للجيزة المهندس أسامة الشاهد، مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية، وذلك في إطار تفعيل التواصل المستمر مع البقالين التموينيين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي لمناقشة التوجيه الوزاري الخاص بتطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، وكذلك لحصر ورصد المشاكل التي تواجه أصحاب محلات البقالة التموينية ومنافذ مشروع جمعيتي؛ للوقوف عليها وحلها.

حضر الاجتماع المهندس سيد زغلول أمين صندوق الغرفة، والدكتورة هالة حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، المقدم عمرو عبد الجليل من مباحث التموين بوزارة التموين، اللواء علي ماهر ممثل الشركة المصرية لتجارة الجملة، وعددًا من ممثلى شركة ايفت، بالاضافة لعدد كبير من مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة

تناول الاجتماع شرح وتوضيح بنود التوجيه الوزاري الذي يهدف لصالح المواطن والبدال التموينى فى التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعي وتوصيل الدعم لمستحقيه وكذا إحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

أسعار المقررات التموينية

استعرض الاجتماع أسعار المقررات التموينية بعد تطبيق المنظومة الجديدة، حيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، ووفقًا لما جاء في البند السابع من الدراسة على أساس 55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى.



خلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار المخفضة دون أي زيادة، حيث يتم طرح السكر المدعم بـ12.6 جنيه للكيلو وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها والأرز بـ 12.6 جنيه بجانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ناقش الاجتماع سبل تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية، وبدورها قامت الدكتورة هالة حسن مدير مديرية التموين بالجيزة بالاجابة عن كافة الاستفسارات والمعوقات التى تعوق عمل البدالين التموينيين وأعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية.

كما شهد الاجتماع شرح طريقة تشغيل برنامج صرف المقرارات التموينية من شركة أيفت، وطالب رئيس تجارية الجيزة شركة أيفت بضرورة توفير البكر وقطع الغيار والصيانة الدورية لماكينات صرف السلع التموينية ونقاط الخبز في موعدها.

وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة حرصه على استمرار مستوى التنسيق والتشاور الوثيق بين الغرفة والمسئولين في كافة الجهات لتحقيق افضل تعاون ممكن بين التجار والجهات الحكومية بغرض تقديم أفضل خدمة للمواطن بما يتوافق مع القوانين واللوائح بالإضافة إلى تعريف التاجر بمسئولياته وكيفية الحفاظ على رأس ماله بالالتزام بالارشادات الحكومية التي تعفيه من أي مُسائلة قانونية.