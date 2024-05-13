الإثنين 13 مايو 2024
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مصر

رئيس غرفة الصناعات الغذائية: الحكومة أثبتت قدرتها على جذب الكثير من الاستثمارات

أشرف الجزاريلي
أشرف الجزاريلي

قال أشرف الجزاريلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الفترة الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا في عدد من الصناعات الغذائية، وهذا الأمر أدى إلى تأثير سلبي على معدل التضخم حيث تراجع إلى 31.8% خلال أبريل الماضي. وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والتي ترتبط دائمًا بالمستهلك.

وأضاف الجزاريلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة أثبتت قدرتها على جذب الكثير من الاستثمارات، مما ساهم في توفير الخامات للسلع الغذائية، وزاد من وفرة المنتجات في السوق. وأشار إلى أن هذه الوفرة ساهمت في خلق ثقة متبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والتجار، وأدت في النهاية إلى توفير أسعار تنافسية وتراجع في معدل التضخم.

صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2024

وأعلن المجلس التصدير ي للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية في الربع الاول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 223.6 نقطة لشهر ابريل 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهـر مارس 2024.

وأرجع الجهاز أهم أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%).

أشراف الجزاريلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية قطاع الصناعات الغذائية مجموعة كبيرة من الأستثمارات الاستثمارات

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