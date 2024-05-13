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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تحرير 21 مخالفة لمخابز مخالفة في المحلة الكبرى بالغربية

مخابز الغربية
مخابز الغربية

حررت مديرية التموين بالغربية، 21 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في كفر الزيات، وذلك بالتعاون مع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومدير إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

 وحررت الحملة 21 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

محضر ا بمخالفات أصحاب مخابز بلدية حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية الحفاظ على صحة المواطنين الحفاظ على الدعم

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