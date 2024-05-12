محافظ الغربية يتابع تطبيق "تصالح" على الهواتف بعد تحميله

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات الميدانية الصباحية والمسائية من أجل متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

بدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة، ويهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع مركز خدمات مصر يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

استمرت الجولة بمتابعة الأعمال بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابية شبشير بطول 600 متر، ويعد هذا المحور محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي أول ومركز ومدينة طنطا، وخلال حديثه مع المواطنين أشار المحافظ إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تحميله.

ووجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعبدالعظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.