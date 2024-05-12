الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 115 مخالفة مرورية فى شوارع وطرق الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية، حملة لرصد المخالفات المتنوعة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 نتائج الحملة

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بتمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط 115 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل 27 ألفًا و500 جنيه كغرامات فورية

كما شملت نتائج الحملة تحصيل غرامات فورية مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 27 ألفًا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

حملة لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق في طنطا

وعلى صعيد موازٍ، نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 143 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخرى.

 رفع 143 حالة إشغال متنوعة

وأخطر العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، بشن حملة تم خلالها رفع 143 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 115 مخالفة الإدارة العامة لمرور الغربية مصادرة المركبات والدراجات المخالفة السير برخصة منتهية بدون رخصة قيادة تحصيل غرامات فورية استمرار حملات المرور استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة

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