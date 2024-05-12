الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 97 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة فى الغربية

إغلاق محلات
إغلاق محلات

وصلت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، شن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية وإجراء الحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء.

وتمكنت الحملات من تشميع إغلاق 97 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ50 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ50 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، ضمن سياسة الدولة في منع هدر الطاقة الكهربية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

محافظ الغربية يستكمل اللقاءات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتلقى طلبات المواطنين

وعلى صعيد آخر، استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وخلال اللقاء الأسبوعي، ناقش المحافظ مع النواب كل المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكل القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

واستمع خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

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