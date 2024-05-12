تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالمحلة الكبرى

حررت مديرية التموين بالغربية، 20 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر المحلة الكبرى خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في المحلة الكبري، وذلك بالتعاون مع عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

وحررت الحملة 20 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

التشديد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

حملة تفتيشية استهدفت محلات الجزارة والمطاعم والبقالات في زفتى

وفي السياق ذاته، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالغربية، وهيئة سلامة الغذاء، حملة تفتيشية شاملة استهدفت عدة محلات جزارة، مطاعم، بقالات ومخابز سياحية في منطقة زفتى، في خطوة مشتركة لضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في محافظة الغربية.

ترأس الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، وتمت المحاضر المحررة اليوم بمعرفة وكيل الوزارة ولجنة المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات في عدد من المحلات التي تقوم ببيع منتجات غذائية مشبوهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح اشتباه في الصلاحية بحق محل جزارة تم ضبطه وبحوزته 24 كيلوجرامًا من لحم البقر المعبأ بالعظام في زفتى.

كما تم تحرير محضر جنح ضد مطعمين لبيع الفول والطعمية، حيث تم ضبط 160 كيلوجرامًا من زيت الطعام بدون بيانات توضح مكوناته ومصدره.