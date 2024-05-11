السبت 11 مايو 2024
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محافظات

محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة "تقدر في 10 أيام" لمواجهة شبح الثانوية العامة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة بمسؤولي مؤسسة حياة كريمة لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة -تقدر في 10 أيام- لمواجهة شبح الثانوية العامة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال اللقاء أشار مسؤولي حياة كريمة بالغربية، إلى أن المبادرة تتضمن تقديم مراجعات لجميع مواد الشعب الثلاث علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي، للطلاب بجميع مراكز محافظة الغربية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للطلاب وأولياء الأمور، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها.

كما أن المبادرة تأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة وخاصة الشباب أساس تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، لاختيار المدارس أو مراكز الشباب أو القاعات المناسبة والجاهزة لاستقبال المبادرة بمراكز المحافظة.

واستكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وخلال اللقاء الأسبوعي، ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

واستمع خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأشار، إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

محافظ الغربية مؤسسة حياة كريمة مسؤولي حياة كريمة بالغربية دورها المجتمعي محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة

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