رفع 5521 طن قمامة ومخلفات من مراكز الغربية

تمكنت محافظة الغربية، من رفع 5521 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، عن طريق حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.



وعلي صعيد آخر، شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الانجاز، وإنهاء الأعمال فى المشروعات الجارية، وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأكد المحافظ، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وتابع المحافظ، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع أمام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان؛ حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.